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05 жовтня 2026, 21:59

В Україні запровадили єдиний стандарт розслідування сексуального насильства в умовах конфлікту

05 жовтня 2026, 21:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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В Україні підписали спільну Інструкцію щодо розслідування злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством в умовах конфлікту. Документ має встановити єдині правила роботи для правоохоронців та передбачає підходи, спрямовані, зокрема, на недопущення повторної травматизації постраждалих

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Інструкцію підписали Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України та прокуратура. Під час підписання був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні сер Ніл Кромптон.

Робота над документом тривала з 2023 року за підтримки Посольства Великої Британії в Україні в межах Ініціативи із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту (PSVI). До підготовки Інструкції також долучилися експерти Synergy for Justice та Global Rights Compliance.

За словами виконувача обов’язків Генерального прокурора Антона Ковальського, ухвалення документа має стати важливим кроком для української правоохоронної системи, оскільки встановлює єдині підходи до розслідування таких кримінальних проваджень.

"Ми маємо єдині правила роботи під час розслідування таких кримінальних проваджень. Прийняття Інструкції є також частиною виконання євроінтеграційних зобов’язань України та впровадження європейських стандартів захисту постраждалих", — зазначив Антон Ковальський.

Окрему увагу в документі приділили поводженню з людьми, які пережили сексуальне насильство. Напрацьовані підходи мають забезпечити проведення слідчих та інших процесуальних дій таким чином, щоб людина не переживала травматичний досвід повторно через саму процедуру розслідування.

"І головне — завдяки напрацьованим підходам людина, яка зазнала сексуального насильства, не буде вдруге переживати травму через саму процедуру. Тому в таких справах важливо не лише якісно провести розслідування. Ключовими мають бути безпека, повага до прав і гідності постраждалої людини", — наголосив Антон Ковальський.

За словами виконувача обов’язків Генерального прокурора, відтепер ці підходи мають стати спільним стандартом роботи для всієї правоохоронної системи України.

Ініціатива із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту (PSVI) була започаткована Великою Британією. Робота над українською Інструкцією тривала з 2023 року за підтримки британського посольства та за участі міжнародних експертів.

Документ має уніфікувати роботу правоохоронних органів під час розслідування злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством в умовах конфлікту, а також забезпечити більший захист прав і гідності постраждалих.

Нагадаємо, що моніторингова місія ООН з 24 лютого 2022 року до 31 липня 2026 року задокументувала 1004 випадки сексуального насильства, скоєного в різних умовах збройного конфлікту.

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