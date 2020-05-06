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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
06 травня 2020, 14:51 19

Кабмін планує збільшити ліміт кількості пасажирів у громадському транспорті

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06 травня 2020, 14:51 19
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Таке рішення обумовлене необхідністю забезпечити громадянам можливість доїхати на роботу
Фото: Кабмін
Таке рішення обумовлене необхідністю забезпечити громадянам можливість доїхати на роботу

З 11 травня в рамках адаптивного карантину Кабінет міністрів України планує збільшити дозволену кількість пасажирів у громадському транспорті.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає RegioNews.

За його словами глави, усі алгоритми і процедури цього рішення будуть додатково розтлумачені Міністерством охорони здоров'я та урядом.

Всі ми розуміємо, що кількість місць в транспорті треба збільшувати з 11 травня, для того, щоб забезпечити людям можливість добиратись до роботи", - заявив Шмигаль.

На думку прем'єра, всі аспекти цього питання будуть прораховані.

Громадський транспорт, особливо у великих містах - це ризик сотень нових хворих. І тут треба діяти так само поступово і дивитись на питання безпеки", - заявив він.

Денис Шмигаль підкреслив, що за роботу громадського транспорту в кожному місті особисту відповідальність несуть мери міст.

Нагадаємо, як повідомив прем'єр-міністр, масових заходів до Дня пам'яті і примирення і до Дня перемоги у Другій світовій війні проводити не будуть.


Кабмін карантин транспорт Деніс Шмигаль
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