Кабмін планує збільшити ліміт кількості пасажирів у громадському транспорті

Таке рішення обумовлене необхідністю забезпечити громадянам можливість доїхати на роботу

Фото: Кабмін

Таке рішення обумовлене необхідністю забезпечити громадянам можливість доїхати на роботу

З 11 травня в рамках адаптивного карантину Кабінет міністрів України планує збільшити дозволену кількість пасажирів у громадському транспорті.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає RegioNews.

За його словами глави, усі алгоритми і процедури цього рішення будуть додатково розтлумачені Міністерством охорони здоров'я та урядом.

Всі ми розуміємо, що кількість місць в транспорті треба збільшувати з 11 травня, для того, щоб забезпечити людям можливість добиратись до роботи", - заявив Шмигаль.

На думку прем'єра, всі аспекти цього питання будуть прораховані.

Громадський транспорт, особливо у великих містах - це ризик сотень нових хворих. І тут треба діяти так само поступово і дивитись на питання безпеки", - заявив він.

Денис Шмигаль підкреслив, що за роботу громадського транспорту в кожному місті особисту відповідальність несуть мери міст.

Нагадаємо, як повідомив прем'єр-міністр, масових заходів до Дня пам'яті і примирення і до Дня перемоги у Другій світовій війні проводити не будуть.