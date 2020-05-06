Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте

Такое решение обусловлено необходимостью обеспечить гражданам возможность доехать на работу

Фото: Кабмин

Такое решение обусловлено необходимостью обеспечить гражданам возможность доехать на работу

С 11 мая в рамках адаптивного карантина Кабинет министров Украины планирует увеличить разрешенное количество пассажиров в общественном транспорте.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает RegioNews.

По его словам, все алгоритмы и процедуры этого решения будут дополнительно истолкованы Министерством здравоохранения и правительством.

Все мы понимаем, что количество мест в транспорте надо увеличивать с 11 мая, для того, чтобы обеспечить людям возможность добираться до работы", - заявил Шмыгаль.

По мнению премьера, все аспекты этого вопроса будут просчитаны.

Общественный транспорт, особенно в крупных городах - это риск сотен новых больных. И здесь надо действовать так же постепенно и смотреть на вопросы безопасности", - заявил он.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что за работу общественного транспорта в каждом городе личную ответственность несут мэры городов.

Напомним, как сообщил премьер-министр, массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и ко Дню победы во Второй мировой войне проводить не будут.