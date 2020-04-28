Майже половина українців вважає свій дохід недостатнім
"Барометр щастя в Україні" показує, що країна перебуває в негативній площині. Такі результати опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація, повідомляє RegioNews. Респондентами стали працівники офісів.
Так, у визначенні рівня доходу думки українців розділилися майже порівну: 45% вважає, що грошей їм не вистачає, тоді як 55% всім задоволені. Правда, опитані уточнили, що мова йде лише про рівень доходів на одного працівіника. Для утримання дітей або літніх родичів, на думку респондентів, доходу однієї людини не вистачить.
Кожна третя людина заявила, що незадоволена рівнем життя (31%). При цьому рівень життя назвали гарним 24%, а задовільним - 45%.
Фактором найбільшого стресу для українців виявилася навіть не пандемія коронавіруса або карантинні заходи. У ТОП-3 проблем увійшли економічна ситуація (перше місце), політична невизначеність (друге місце) і війна на сході України (третє місце).
Втім, незважаючи на досить песимістичні результати, дослідження показало позитивну динаміку. Порівняно з минум роком інтегральний показник виріс на 0,03 бала, склавши 2,64 бали з 5 можливих. Втім, такий результат все ще вважають незадовільним.
Нагадаємо, раніше аналітики спрогнозували, що через карантинні обмеження та втрати роботи трудова міграція українців подвоїться.
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