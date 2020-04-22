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22 апреля 2020, 10:54 4

За 7 лет Ахметов потерял 80% своего состояния: Bloomberg

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22 апреля 2020, 10:54 4
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Падение сырьевых рынков "ударило" по состоянию самого богатого человека Украины Рината Ахметова
Падение сырьевых рынков "ударило" по состоянию самого богатого человека Украины Рината Ахметова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УП.

Отмечается, что состояние Ахметова в 2013 году составили 2,4 миллиарда долларов, за последние семь лет упали на 80%, что является одним из крупнейших падений за индексом миллиардеров Bloomberg.

"53-летний бизнесмен выковал конгломерат из руин постсоветского периода, избежал преследования и спас свою империю от более чем десятилетнего периода политической нестабильности, включая аннексию Крыма Россией и военный конфликт с поддерживаемыми Кремлем сепаратистами", - говорится в материале.

Президент Владимир Зеленский пообещал освободить украинских олигархов от влиятельных позиций, однако недавно назначил бывшего топменеджера ДТЭК прем'ер-министром. По мнению журналистов, это может быть сигналом, что его отношения с Ахметовым стали теплее, хотя президент говорит, что это просто совпадение.

Тяжелые времена для Метинвеста, крупнейшего производителя стали в стране, начавшиеся в прошлом году с падения мировых цен на металлы, а также рост курса гривны по отношению к доллару более чем на 16%. Это привело к снижению прибыли холдинга. По словам пресс-службы, ситуация была настолько плохой, что компания отменила традиционную новогоднюю вечеринку в престижном ресторане.

По мнению журналистов, нынешним заданием украинского магната является сохранение его бизнеса на плаву, поскольку пандемия коронавирус привела к снижению цен на промышленные товары.


Ринат Ахметов металлургия Украина
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