За 7 лет Ахметов потерял 80% своего состояния: Bloomberg
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УП.
Отмечается, что состояние Ахметова в 2013 году составили 2,4 миллиарда долларов, за последние семь лет упали на 80%, что является одним из крупнейших падений за индексом миллиардеров Bloomberg.
"53-летний бизнесмен выковал конгломерат из руин постсоветского периода, избежал преследования и спас свою империю от более чем десятилетнего периода политической нестабильности, включая аннексию Крыма Россией и военный конфликт с поддерживаемыми Кремлем сепаратистами", - говорится в материале.
Президент Владимир Зеленский пообещал освободить украинских олигархов от влиятельных позиций, однако недавно назначил бывшего топменеджера ДТЭК прем'ер-министром. По мнению журналистов, это может быть сигналом, что его отношения с Ахметовым стали теплее, хотя президент говорит, что это просто совпадение.
Тяжелые времена для Метинвеста, крупнейшего производителя стали в стране, начавшиеся в прошлом году с падения мировых цен на металлы, а также рост курса гривны по отношению к доллару более чем на 16%. Это привело к снижению прибыли холдинга. По словам пресс-службы, ситуация была настолько плохой, что компания отменила традиционную новогоднюю вечеринку в престижном ресторане.
По мнению журналистов, нынешним заданием украинского магната является сохранение его бизнеса на плаву, поскольку пандемия коронавирус привела к снижению цен на промышленные товары.
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