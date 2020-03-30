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30 березня 2020, 17:33 13

Шмигаль пояснив причини звільнення Ємця та Уманського

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30 березня 2020, 17:33 13
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Уряд України подав постанови про звільнення міністра охорони здоров’я та міністра фінансів до Верховної Ради тому, що країна вимагає швидких дій
Фото: Кабмін
Уряд України подав постанови про звільнення міністра охорони здоров’я та міністра фінансів до Верховної Ради тому, що країна вимагає швидких дій

Як передає RegioNews, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі і відзначив професіоналізм звільнених з посад Іллі Ємця та Ігоря Уманського.

"Ілля Ємець та Ігор Уманський професіонали, які здатні реалізовувати довгострокові реформи. Але наразі країна вимагає швидких дій. Саме тому було прийнято рішення подати до Верховної Ради постанови про звільнення міністра охорони здоров’я та міністра фінансів", - написав він.

При цьому він висловив сподівання, що Ємець і Уманський і надалі продовжать допомагати його команді.

Також Шмигаль підкреслив, що його Кабмін працює менше місяця, але виклики, з якими він зіткнувся "не відчував на собі жоден уряд за останні роки", а під час режиму надзвичайної ситуації "один день рахується за місяць".

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я. При цьому нардепи провалили голосування за призначення нових голів Мінфіну Сергія Марченка та МОЗ Максима Степанова.

Пізніше Рада все-таки проголосувала за проекти постанов про призначення міністрів фінансів і охорони здоров'я України.


Кабмін Ілля Ємець Ігор Уманський звільнення відставка МОЗ Мінфин
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