Рада призначила міністрів фінансів і охорони здоров'я з другої спроби
Про це повідомляє RegioNews.
Зокрема, міністром фінансів призначено Сергія Марченка, "за" нього проголосували 256 народних обранця (проект постанови №3289).
У свою чергу призначення міністром охорони здоров'я України Максима Степанова підтримали 246 нардепів (проект постанови №3290).
Після цього Сергій Марченко та Максим Степанов склали присягу.
Зазначимо, також на засіданні був присутній президент України Володимир Зеленський.
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, вимоги до кандидатів були дуже високі, по іншому в цей відповідальний час – ніяк.
"Розраховую, що Максим Степанов та Сергій Марченко забезпечать ефективну роботу міністерств та спрямують зусилля на подолання спільної загрози", - написав Шмигаль.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада схвалила проекти постанов про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України та Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я. Водночас нардепи провалили голосування за призначенни нових голів Мінфіну Сергія Марченка та МОЗ Максима Степанова.
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