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30 березня 2020, 16:48 31

Рада призначила міністрів фінансів і охорони здоров'я з другої спроби

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30 березня 2020, 16:48 31
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Верховна Рада України проголосувала за проекти постанов про призначення міністрів фінансів і охорони здоров'я України
Фото: Depo.ua
Верховна Рада України проголосувала за проекти постанов про призначення міністрів фінансів і охорони здоров'я України

Про це повідомляє RegioNews.

Зокрема, міністром фінансів призначено Сергія Марченка, "за" нього проголосували 256 народних обранця (проект постанови №3289).

У свою чергу призначення міністром охорони здоров'я України Максима Степанова підтримали 246 нардепів (проект постанови №3290).

Після цього Сергій Марченко та Максим Степанов склали присягу.

Зазначимо, також на засіданні був присутній президент України Володимир Зеленський.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, вимоги до кандидатів були дуже високі, по іншому в цей відповідальний час – ніяк.

"Розраховую, що Максим Степанов та Сергій Марченко забезпечать ефективну роботу міністерств та спрямують зусилля на подолання спільної загрози", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада схвалила проекти постанов про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України та Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я. Водночас нардепи провалили голосування за призначенни нових голів Мінфіну Сергія Марченка та МОЗ Максима Степанова.


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