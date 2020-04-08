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08 квітня 2020, 12:23 5

Лише 100 "слуг народу" повністю підтримали останні кадрові зміни у владі

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08 квітня 2020, 12:23 5
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Лише 100 народних депутатів "Слуги Народу" підтримали всі без винятку кадрові рішення Верховної Ради, які відбулися впродовж останнього місяця
Фото: Reuters
Лише 100 народних депутатів "Слуги Народу" підтримали всі без винятку кадрові рішення Верховної Ради, які відбулися впродовж останнього місяця

Про це пише RegioNews з посиланням на Комітет виборців України (КВУ).

КВУ проаналізував як народні депутати монобільшості голосували за новий уряд, окремих міністрів та нового генпрокурора.

За даними КВУ всі кадрові рішення Ради підтримали лише 100 народних депутатів "Слуги Народу". Решта депутатів не підтримали мінімум одне кадрове рішення Ради, а деякі – не підтримали відразу кілька.

Антилідером серед депутатів монобільшості за підтримкою кадрових рішень став Олександр Дубінський, якого пов’язують із групою олігарха Коломойського. Депутат не підтримав 5 рішень Ради з 13. Не проголосував за призначення Сергія Марченка міністром фінансів, за призначення Ігоря Петрашка міністром економіки, звільнення Іллі Ємця з посади голови МОЗ, звільнення членів КМУ та натиснув "проти" звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського.

Олег Воронько, мажоритарник із Кіровоградської області, та Єгор Чернєв, №26 у виборчому списку "слуг", не підтримали по чотири рішення Ради. Раніше Чернєв також підписав звернення щодо загрози створення консультативної ради в ТКГ участі представників ОРДЛО.

По три кадрові рішення Ради не підтримали Зіновій Андрійович, Лада Булах, Сергій Бунін, Вікторія Вагнєр, Дмитро Гурін, Олег Колєв, Вікторія Подгорна. Частина з цих депутатів також раніше виступили проти дій Андрія Єрмака в Мінську.

По два рішення не підтримали Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Ткаченко, Віталій Безгін, Андрій Богданець, Єлизавета Богуцька, Ігор Василів, Ігор Васильковський, Микола Галушко, Роман Грищук, Дмитро Костюк, Михайло Крячко, Сергій Кузьміних, Олег Марусяк, Людмила Марченко, Артем Нагаєвський, Максим Перебийніс, Євген Петруняк, Елла Рєпіна, Ольга Савченко, Валерій Стернійчук, Павло Фролов та Єлизавета Ясько.

"Наявність внутрішньофракційних дискусій – один із обов’язкових атрибутів великих фракцій. Однак для "Слуги Народу" це стало однією з причин того, що монобільшість фактично провалила голосування за важливі кадрові рішення. До прикладу, власних голосів монобільшості не вистачило ані на звільнення міністра охорони здоров’я, ані на звільнення міністра фінансів чи призначення міністра економіки. Без підтримки інших фракцій і груп ці рішення не було б прийняті, що могло б спровокувати серйозну політичну кризу", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.


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