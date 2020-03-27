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27 березня 2020, 09:29 7

Курс валют на 27 березня: гривня відновила падіння

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27 березня 2020, 09:29 7
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Національний банк України 27 березня послабив офіційний курс гривні на 18 копійок - до 28,14 грн за долар
Фото: money24.kiev.ua
Національний банк України 27 березня послабив офіційний курс гривні на 18 копійок - до 28,14 грн за долар

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на НБУ.

Напередодні долар коштував 27,95 грн.

У свою чергу, офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,86 грн за євро проти 30,27 грн за євро напередодні.

Нагадаємо, 25 березня Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 34 копійки - до 27,77 грн за долар, курс гривні до євро був встановлений на рівні 30,11 грн за євро.

17 березня в результаті дефіциту готівкової валюти, викликаної панічними настроями через епідемію коронавируса, гривня різко знецінилася - в деяких банках курс долара на покупку становив 28 грн, на продаж - 29,5 грн.

При цьому НБУ найближчим часом не планує вводити ніяких валютних обмежень.

Раніше Нацбанк повідомив про нестачу готівкових доларів і євро в банках.


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