Курс валют на 25 березня: гривня відновила зростання
Національний банк України 25 березня зміцнив офіційний курс гривні на 34 копійки - до 27,77 грн за долар
Національний банк України 25 березня зміцнив офіційний курс гривні на 34 копійки - до 27,77 грн за долар
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Нацбанку.
За даними банку, курс гривні до євро встановлено на рівні 30,11 грн за євро (30,25 грн за євро було напередодні).
Зазначимо, напередодні долар коштував 28,11 грн.
Нагадаємо, 20 березня НБУ послабив офіційний курс гривні на 53 копійки - до 27,80 гривень за долар.
17 березня в результаті дефіциту готівкової валюти, викликаної панічними настроями через епідемію коронавируса, гривня різко знецінилася - в деяких банках курс долара на покупку становив 28 грн, на продаж - 29,5 грн.
При цьому НБУ найближчим часом не планує вводити ніяких валютних обмежень.
Раніше Нацбанк повідомив про нестачу готівкових доларів і євро в банках.
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