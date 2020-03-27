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27 марта 2020, 09:29 7

Курс валют на 27 марта: гривня возобновила падение

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27 марта 2020, 09:29 7
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Национальный банк Украины 27 марта ослабил официальный курс гривни на 18 копеек - до 28,14 грн за доллар
Фото: money24.kiev.ua
Национальный банк Украины 27 марта ослабил официальный курс гривни на 18 копеек - до 28,14 грн за доллар

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на НБУ.

Накануне доллар стоил 27,95 грн.

В свою очередь, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,86 грн за евро против 30,27 грн за евро днем ранее.

Напомним, 25 марта Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 34 копейки - до 27,77 грн за доллар, курс гривни к евро был установлен на уровне 30,11 грн за евро.

17 марта в результате дефицита наличной валюты, вызванной паническими настроениями из-за эпидемии коронавируса, гривня резко обесценилась - в некоторых банках курс доллара на покупку составлял 28 грн, на продажу - 29,5 грн.

При этом НБУ в ближайшее время не планирует вводить никаких валютных ограничений.

Ранее Нацбанк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках.


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