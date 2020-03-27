Курс валют на 27 марта: гривня возобновила падение
Национальный банк Украины 27 марта ослабил официальный курс гривни на 18 копеек - до 28,14 грн за доллар
Национальный банк Украины 27 марта ослабил официальный курс гривни на 18 копеек - до 28,14 грн за доллар
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на НБУ.
Накануне доллар стоил 27,95 грн.
В свою очередь, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,86 грн за евро против 30,27 грн за евро днем ранее.
Напомним, 25 марта Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 34 копейки - до 27,77 грн за доллар, курс гривни к евро был установлен на уровне 30,11 грн за евро.
17 марта в результате дефицита наличной валюты, вызванной паническими настроениями из-за эпидемии коронавируса, гривня резко обесценилась - в некоторых банках курс доллара на покупку составлял 28 грн, на продажу - 29,5 грн.
При этом НБУ в ближайшее время не планирует вводить никаких валютных ограничений.
Ранее Нацбанк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках.
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