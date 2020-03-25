Курс валют на 25 марта: гривня возобновила рост

Национальный банк Украины 25 марта укрепил официальный курс гривни на 34 копейки - до 27,77 грн за доллар

Национальный банк Украины 25 марта укрепил официальный курс гривни на 34 копейки - до 27,77 грн за доллар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Нацбанка.

По данным банка, курс гривны к евро установлен на уровне 30,11 грн за евро (30,25 грн за евро было накануне).

Отметим, накануне доллар стоил 28,11 грн.

Напомним, 20 марта НБУ ослабил официальный курс гривни на 53 копейки - до 27,80 гривен за доллар.

17 марта в результате дефицита наличной валюты, вызванной паническими настроениями из-за эпидемии коронавируса, гривня резко обесценилась - в некоторых банках курс доллара на покупку составлял 28 грн, на продажу - 29,5 грн.

При этом НБУ в ближайшее время не планирует вводить никаких валютных ограничений.

Ранее Нацбанк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках.