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20 березня 2020, 09:52 5

Гривня просіла ще на 53 копійки

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20 березня 2020, 09:52 5
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Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 53 копійки - до 27,80 гривень за долар (напередодні був 27,2685 грн)
Фото: dengi.informator.ua
Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 53 копійки - до 27,80 гривень за долар (напередодні був 27,2685 грн)

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані НБУ на п’ятницю, 20 березня.

У свою чергу, курс гривні до євро встановлено на рівні 30,09 грн за євро проти 29,79 грн за євро напередодні.

Згідно з даними НБУ, з початку тижня, 16 березня, Нацбанк послабив курс гривні до долара на 1,71 грн (26,09 грн за долар – у понеділок), курс гривні до євро - на 1,10 грн (28,99 грн за євро – у понеділок).

Зазначимо, останнього разу офіційний курс гривні до євро був встановлений вище за 30 грн 7 червня 2019 року - 30,19 грн за євро.

Нагадаємо, 18 березня долар злетів на 53 копійки.

17 березня в результаті дефіциту готівкової валюти, викликаної панічними настроями через епідемію коронавируса, гривня різко знецінилася - в деяких банках курс долара на покупку становив 28 грн, на продаж - 29,5 грн.

При цьому НБУ найближчим часом не планує вводити ніяких валютних обмежень.

Раніше Нацбанк повідомив про нестачу готівкових доларів і євро в банках.


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