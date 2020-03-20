Гривня просіла ще на 53 копійки
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані НБУ на п’ятницю, 20 березня.
У свою чергу, курс гривні до євро встановлено на рівні 30,09 грн за євро проти 29,79 грн за євро напередодні.
Згідно з даними НБУ, з початку тижня, 16 березня, Нацбанк послабив курс гривні до долара на 1,71 грн (26,09 грн за долар – у понеділок), курс гривні до євро - на 1,10 грн (28,99 грн за євро – у понеділок).
Зазначимо, останнього разу офіційний курс гривні до євро був встановлений вище за 30 грн 7 червня 2019 року - 30,19 грн за євро.
Нагадаємо, 18 березня долар злетів на 53 копійки.
17 березня в результаті дефіциту готівкової валюти, викликаної панічними настроями через епідемію коронавируса, гривня різко знецінилася - в деяких банках курс долара на покупку становив 28 грн, на продаж - 29,5 грн.
При цьому НБУ найближчим часом не планує вводити ніяких валютних обмежень.
Раніше Нацбанк повідомив про нестачу готівкових доларів і євро в банках.
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