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18 березня 2020, 19:30 13

Нацбанк буде проводити дезінфекцію готівки

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18 березня 2020, 19:30 13
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Задля зниження ризиків поширення вірусу COVID-19 під час операцій з готівковими коштами у Національному банку України розробили низку заходів по знезараженню готівки
Фото: flickr
Задля зниження ризиків поширення вірусу COVID-19 під час операцій з готівковими коштами у Національному банку України розробили низку заходів по знезараженню готівки

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, передає RegioNews.

Зазначається, що головний банк країни буде приймати від комерційних банків готівку, яка перебувала в обігу, і замість неї видаватиме гроші із своїх сховищ.

Спочатку будуть використовувати запаси, сформовані до поширення коронавірусної інфекції на території України. Згодом будуть використовувати готівку, яка пройшла карантин.

"Запаси готівки Національного банку є достатніми для забезпечення потреб економіки країни", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України в лютому 2020 року віддав 768,8 мільйона доларів на погашення державного валютного боргу.

З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу Національний банк України прийняв нові правила обробки готівки, яку відправляють комерційні банки до центрального сховища.

17 березня в результаті дефіциту готівкової валюти, викликаної панічними настроями через епідемією коронавірусу, гривня різко знецінилась.

Національний банк повідомив про нестачу готівкових доларів та євро в банках.


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