Нацбанк буде проводити дезінфекцію готівки
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, передає RegioNews.
Зазначається, що головний банк країни буде приймати від комерційних банків готівку, яка перебувала в обігу, і замість неї видаватиме гроші із своїх сховищ.
Спочатку будуть використовувати запаси, сформовані до поширення коронавірусної інфекції на території України. Згодом будуть використовувати готівку, яка пройшла карантин.
"Запаси готівки Національного банку є достатніми для забезпечення потреб економіки країни", - зазначили в НБУ.
Нагадаємо, Національний банк України в лютому 2020 року віддав 768,8 мільйона доларів на погашення державного валютного боргу.
З метою зменшення ризиків поширення коронавірусу Національний банк України прийняв нові правила обробки готівки, яку відправляють комерційні банки до центрального сховища.
17 березня в результаті дефіциту готівкової валюти, викликаної панічними настроями через епідемією коронавірусу, гривня різко знецінилась.
Національний банк повідомив про нестачу готівкових доларів та євро в банках.
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