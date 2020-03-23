Гривня вперше з початку кризи зміцнилася до долара
Національний банк України у понеділок, 23 березня, зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на рівні 27,74 гривні за долар
Національний банк України у понеділок, 23 березня, зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на рівні 27,74 гривні за долар
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт НБУ.
Як зазначається, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,64.
Нагадаємо, 20 березня НБУ послабив офіційний курс гривні на 53 копійки - до 27,80 гривень за долар, євро - 30,09 грн.
9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.
10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.
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