Гривня впервые с начала кризиса укрепилась к доллару

Национальный банк Украины в понедельник, 23 марта, укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на уровне 27,74 гривни за доллар

Фото: minfin.com.ua

Национальный банк Украины в понедельник, 23 марта, укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на уровне 27,74 гривни за доллар

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт НБУ.

Как отмечается, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,64.

Напомним, 20 марта НБУ ослабил официальный курс гривни на 53 копейки - до 27,80 гривен за доллар, евро - 30,09 грн.

9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.

10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.