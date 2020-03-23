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23 марта 2020, 09:51 8

Гривня впервые с начала кризиса укрепилась к доллару

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23 марта 2020, 09:51 8
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Национальный банк Украины в понедельник, 23 марта, укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на уровне 27,74 гривни за доллар
Фото: minfin.com.ua
Национальный банк Украины в понедельник, 23 марта, укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на уровне 27,74 гривни за доллар

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт НБУ.

Как отмечается, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,64.

Напомним, 20 марта НБУ ослабил официальный курс гривни на 53 копейки - до 27,80 гривен за доллар, евро - 30,09 грн.

9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.

10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.


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