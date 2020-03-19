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19 березня 2020, 14:05 2

"УЗ" продовжила терміни повернення залізничних квитків

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19 березня 2020, 14:05 2
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ПАТ "Укрзалізниця" подовжило строки повернення залізничних квитків - замість одного місяця, як було до цього, повернення буде здійснюватися протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб - для міжнародного
Фото: Wesley van Drongelen/flickr
ПАТ "Укрзалізниця" подовжило строки повернення залізничних квитків - замість одного місяця, як було до цього, повернення буде здійснюватися протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб - для міжнародного

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Міністерства інфраструктури України, звернення пасажирів до квиткових кас для проставлення відміток на проїзних документах (погашення квитка), не є обов’язковим.

"Підставою для повернення коштів буде оригінал проїзного документа як з відміткою, так і без відмітки. Квитки, придбані через інтернет, повертаються за діючою процедурою через онлайн-сервіси", - йдеться у повідомленні.

У разі, якщо кошти будуть повернені з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернений пасажиру на карту окремим платежем.

Також зазначається, що вартість проїзних документів за невикористані квитки на поїзди приміського сполучення, скасовані через введення карантину також відшкодовується у повному обсязі. Кошти за невикористані повністю або частково абонементні квитки можна повернути впродовж місяця з дати запланованого проїзду у приміських поїздах.

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Нагадаємо, з 18 березня 2020 року "Укрзалізниця" вводить обмеження в роботі залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.


Укрзализныця гроші квитки
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