"УЗ" продовжила терміни повернення залізничних квитків

ПАТ "Укрзалізниця" подовжило строки повернення залізничних квитків - замість одного місяця, як було до цього, повернення буде здійснюватися протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб - для міжнародного

Фото: Wesley van Drongelen/flickr

ПАТ "Укрзалізниця" подовжило строки повернення залізничних квитків - замість одного місяця, як було до цього, повернення буде здійснюватися протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб - для міжнародного

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