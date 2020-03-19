"УЗ" продлила сроки возврата железнодорожных билетов
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, обращение пассажиров к билетным кассам для проставления отметок на проездных документах (погашения билета), не является обязательным.
"Основанием для возврата средств будет оригинал проездного документа с отметкой, так и без отметки. Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы", - говорится в сообщении.
В случае, если средства будут возвращены за вычетом комиссии, ее размер будет автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом.
Также отмечается, что стоимость проездных документов за неиспользованные билеты на поезда пригородного сообщения, отмененные из-за введения карантина также возмещается в полном объеме. Средства за неиспользованные полностью или частично абонементные билеты можно вернуть в течение месяца с даты запланированного проезда в пригородных поездах.
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Напомним, с 18 марта 2020 года "Укрзализныця" вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
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