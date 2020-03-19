"УЗ" продлила сроки возврата железнодорожных билетов

ПАО "Укрзализныця" продлило сроки возврата железнодорожных билетов - вместо одного месяца, как было до этого, возврат будет осуществляться в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток - для международного

Фото: Wesley van Drongelen/flickr

ПАО "Укрзализныця" продлило сроки возврата железнодорожных билетов - вместо одного месяца, как было до этого, возврат будет осуществляться в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток - для международного

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