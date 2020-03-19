Тисяча Зеленського: гарант назвав терміни проведення індексації пенсій і доплат малозабезпеченим пенсіонерам
Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський в своєму відеозверненні 18 березня.
Також він повідомив, що вже з 1 квітня 2020 року уряд буде готове виплатити додаткову тисячу гривень тим, у кого пенсія менше п'яти тисяч гривень.
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Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.
Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати.
По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.
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