Тысяча Зеленского: гарант назвал сроки проведения индексации пенсий и доплат малоимущим пенсионерам
Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 18 марта.
Также он сообщил, что уже с 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, у кого пенсия меньше пяти тысяч гривен.
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Напомним, ранее Зеленский заявлял что украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.
Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты.
Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.
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