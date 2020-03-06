Коронавірус в світі: число хворих перевищило 100 тисяч

У світі кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 перевищила сто тисяч осіб

Фото: twitter/XHNews

У світі кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 перевищила сто тисяч осіб

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса.

Зокрема, станом на 15:20 п'ятниці, 6 березня, кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 тис. 278.

Із них 80 тис. 556 - на материковому Китаї, 6593 - у Південній Кореї, 4747 - в Ірані, 3858 - в Італії.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3404, з яких 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 124 в Ірані.

Водночас 55 тисяч 694 осіб по всьому світу вже одужали після Covid-19.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.

ВООЗ прогнозує зростання числа заражених коронавірусом в Україні і відзначила скоординовану роботу українських установ охорони здоров'я після виявлення першого випадку інфікування коронавірусом.