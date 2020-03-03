Росія готує нову інформатаку на Україну - МЗС
Як передає RegioNews, про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в інтерв’ю "Укрінформу".
"МЗС уже ідентифікувало започаткування Російською Федерацією нової інформаційно-пропагандистської атаки, спрямованої на повернення на порядок денний концепції так званого "русского мира". Квінтесенцією цієї атаки будуть урочистості з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни. Кремль намагається максимально використати ці дні для того, щоб створити інформаційний привід для доведення валідності так званого "русского мира", - сказав він.
За словами дипломата, ця інформаційна атака проводиться по відношенню до всього європейського регіону - України, інших східноєвропейських країн, відповідні ознаки цієї кампанії помітні в Західній і Південній Європі.
"Ми доповіли про це керівництву держави, попередили наших партнерів та внесли пропозиції щодо заходів реагування й протидії", - повідомив Божок.
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