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Про це повідомила прокуратура Донецбкої області, передає RegioNews.

За даними слідства, після окупації населеного пункту чоловік, який раніше працював у податкових органах Донеччини, не виїхав на підконтрольну Україні територію. Натомість добровільно обійняв посаду в незаконно створеному "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов днр".

У 2019 році за роботу на псевдопосаді "заступника директора" цієї установи він отримав "почесну грамоту" від окупаційної адміністрації.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік долучився до лав окупаційних військ і брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському напрямку. Про свою участь у війні він розповідав студентам одного з донецьких "вишів" під час пропагандистського заходу, присвяченого так званому "історичному возз’єднанню Донбасу та РФ".

З 2023 року обвинувачений очолює "відділ реєстрації та обліку платників податків управління федеральної податкової служби по днр". На цій посаді він сприяє надходженню коштів до бюджету окупаційної адміністрації, з якого фінансується її діяльність.

Наразі чоловік перебуває в розшуку. Спеціальне досудове розслідування проводило Територіальне управління ДБР, розташоване у Краматорську.

За інкриміновані дії йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, із конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника російських ударів по Запорізькій області. Ним виявився громадянин РФ, який проживав у прифронтовому населеному пункті та передавав ворогу дані про українські військові об’єкти.