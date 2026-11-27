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Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, передает RegioNews .

По данным следствия, после оккупации населенного пункта мужчина, ранее работавший в налоговых органах Донбасса, не выехал на подконтрольную Украине территорию. В свою очередь добровольно вступил в должность в незаконно созданном "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов днр".

В 2019 году за работу на псевдодолжности "заместителя директора" этого учреждения он получил "почетную грамоту" от оккупационной администрации.

После начала полномасштабного вторжения РФ мужчина присоединился к рядам оккупационных войск и принимал участие в боевых действиях против Сил обороны Украины на Харьковском направлении. О своем участии в войне он рассказывал студентам одного из донецких "вузов" во время пропагандистского мероприятия, посвященного так называемому "историческому воссоединению Донбасса и РФ".

С 2023 года обвиняемый возглавляет "отдел регистрации и учета налогоплательщиков управления федеральной налоговой службы по ДНР". В этой должности он способствует поступлению средств в бюджет оккупационной администрации, из которого финансируется ее деятельность.

В настоящее время мужчина находится в розыске. Специальное досудебное расследование проводило Территориальное управление ДБР, расположенное в Краматорске.

За инкриминируемые действия ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала еще одного корректировщика российских ударов по Запорожской области. Им оказался гражданин РФ, проживавший в прифронтовом населенном пункте и передавал врагу данные об украинских военных объектах.