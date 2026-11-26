Фото: СБУ

СБУ задержала мобилизованного военнослужащего из Львова, который передавал российским спецслужбам информацию о расположении украинских военных в Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Для вербовки мужчины оккупанты использовали так называемую "медовую ловушку".

По данным следствия, российские спецслужбы создали с помощью искусственного интеллекта фотографии несуществующих девушек, а также фейковые аккаунты на сайтах знакомств и в тематических чатах социальных сетей.

Из-за этих профилей они установили контакт с мобилизованным львовянином, который искал близкие отношения в интернете. После налаживания общения военный начал передавать врагу координаты украинских позиций в обмен на обещание личной встречи.

В частности, одна из его интернет-знакомых представилась медикиней Национальной гвардии и пообещала свидание, если мужчина предоставит координаты своей бригады на Славянском направлении.

Кроме того, фигурант фотографировал на телефоне расположения личного состава, склады боеприпасов и скопления военной техники украинского подразделения.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили информатора и задержали его по месту прохождения военной службы. Также правоохранители приняли меры по обеспечению позиций Сил обороны, которые могли находиться в зоне разведывательной деятельности задержанного.

Во время обысков у военного изъяли смартфон с подтверждениями передачи информации российской стороне.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как известно, летом в СБУ заявили об активизации попыток российских спецслужб ликвидировать украинских военных из-за "медовых ловушек". По данным ведомства, с начала 2026 года удалось предотвратить более 50 таких попыток.

Сейчас правоохранители расследуют 21 уголовное производство по фактам отравления 23 украинских военнослужащих по заказу российских спецслужб.