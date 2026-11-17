Армія РФ втратила за добу в Україні понад 1600 військових
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1620 російських загарбників, два танки, шість бронемашин, 52 артсистеми, а також 521 одиницю автомобільної техніки ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 627 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 17.11.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 15 листопада Сили оборони завдали ударів по трьох підприємствах російського ВПК.
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