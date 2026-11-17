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За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1620 российских захватчиков, два танка, шесть бронемашин, 52 артсистемы, а также 521 единицу автомобильной техники врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 627 тысяч военных