В Славянске и Краматорске разоблачили агентов ГРУ: один получил 15 лет, другой - 10

Фото: СБУ

Двух агентов российской военной разведки, корректировавших российские удары по Славянску и собиравших данные о позициях украинских военных в Краматорске, приговорили к 15 и 10 годам заключения. Служба безопасности Украины разоблачила их в сентябре 2025 года

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, одним из осужденных является житель Славянска, завербованный российской военной разведкой. Он передавал координаты для ударов российскими авиабомбами и реактивной артиллерией по прифронтовому городу.

Чтобы скрыть свою деятельность, перед выходом на задание мужчина одевал тактическую форму и выдавал себя военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Второй осужденный — житель Краматорска, которого российские спецслужбы привлекли к сотрудничеству из-за знакомого, сражающегося на восточном фронте в составе вооруженных группировок РФ.

По указаниям связного мужчина обходил Краматорск и его окрестности, отслеживая и передавая российской стороне геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Контрразведчики СБУ задокументировали деятельность обоих агентов и задержали их по местам жительства. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами сотрудничества с российской военной разведкой.

Суд признал мужчин виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения.

Один из агентов приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Второй, с учетом сотрудничества со следствием, получил 10 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину , подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.