В Славянске и Краматорске разоблачили агентов ГРУ: один получил 15 лет, другой - 10
Двух агентов российской военной разведки, корректировавших российские удары по Славянску и собиравших данные о позициях украинских военных в Краматорске, приговорили к 15 и 10 годам заключения. Служба безопасности Украины разоблачила их в сентябре 2025 года
Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews.
По данным следствия, одним из осужденных является житель Славянска, завербованный российской военной разведкой. Он передавал координаты для ударов российскими авиабомбами и реактивной артиллерией по прифронтовому городу.
Чтобы скрыть свою деятельность, перед выходом на задание мужчина одевал тактическую форму и выдавал себя военнослужащим Вооруженных сил Украины.
Второй осужденный — житель Краматорска, которого российские спецслужбы привлекли к сотрудничеству из-за знакомого, сражающегося на восточном фронте в составе вооруженных группировок РФ.
По указаниям связного мужчина обходил Краматорск и его окрестности, отслеживая и передавая российской стороне геолокации блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
Контрразведчики СБУ задокументировали деятельность обоих агентов и задержали их по местам жительства. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами сотрудничества с российской военной разведкой.
Суд признал мужчин виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения.
Один из агентов приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Второй, с учетом сотрудничества со следствием, получил 10 лет тюрьмы.
Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину , подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.