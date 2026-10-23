Российский судья подозревается в военном преступлении из-за приговора защитнику Мариуполя

Фото: Офис Генерального прокурора

Судьи Южного окружного военного суда РФ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны из-за незаконного приговора украинского военнопленного, защитника Мариуполя, к 19 годам лишения свободы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По материалам следствия, в мае 2022 военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины оборонял Мариуполь, где попал в плен.

В феврале 2026 года российский судья вынес ему приговор – 19 лет лишения свободы. Фактически украинского военнослужащего наказали за исполнение воинского долга и участие в боевых действиях против российских вооруженных сил.

В Офисе Генерального прокурора отмечают, что Россия использует уголовное преследование украинских военнопленных как инструмент репрессий, приравнивая их участие в боевых действиях к террористической деятельности.

Международное гуманитарное право запрещает привлекать военнопленных к уголовной ответственности только за правомерное участие в боевых действиях. По оценке следствия, вынес приговор, российский судья также нарушил положение Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора судье сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны - по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.