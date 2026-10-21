Фото: ДСНС

Ввечері 20 жовтня російські війська завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" у місті Первомайськ на Миколаївщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок ворожої атаки постраждали вісім людей: п'ятеро жінок та троє чоловіків. Двох із них госпіталізували.

На місці влучання виникла масштабна пожежа. Через постійну загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи та відводити особовий склад на безпечну відстань.

Наразі пожежу повністю ліквідували.

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські війська атакували Українукрилатими ракетами "Іскандер-К" та 186 ударними безпілотниками різних типів, серед яких 88 реактивних Shahed. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 27 локаціях.