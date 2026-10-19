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19 жовтня 2026, 07:01

Російська армія втратила за добу в Україні 2100 військових

19 жовтня 2026, 07:01
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом 18 жовтня Сили оборони України знищили 2100 російських окупантів, чотири бронемашини та 24 артсистеми ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 1 мільйон 567 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.10.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, 17 жовтня та в ніч на 18 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російської армії на Донеччині та Луганщині.

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