Російська армія втратила за добу в Україні 2100 військових
Протягом 18 жовтня Сили оборони України знищили 2100 російських окупантів, чотири бронемашини та 24 артсистеми ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 1 мільйон 567 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.10.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, 17 жовтня та в ніч на 18 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російської армії на Донеччині та Луганщині.
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