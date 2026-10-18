Сили оборони уразили військові об'єкти РФ на Донеччині та Луганщині

Ілюстрація: Генштаб

17 жовтня та в ніч на 18 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російської армії

Про це повідомила пресслужба Генштабу, передає RegioNews.

Зокрема, у районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Це має знизити спроможності противника атакувати територію України та цивільну інфраструктуру за допомогою дронів різних модифікацій.

Крім того, у районі Суходільська Луганської області уражено ремонтну базу автомобільної техніки та бойових броньованих машин угруповання військ "Юг". Це ускладнює відновлення пошкодженої техніки та її повернення до бойових підрозділів.

Також українські захисники завдали удару по місцю зосередження особового складу одного з підрозділів російської армії поблизу населеного пункту Дубове Донецької області.

У Силах оборони зазначають, що робота зі знищення важливих військових цілей противника триває.

Нагадаємо, оператори 413-го окремого полку Сил безпілотних систем "Рейд" уразили пункт тимчасової дислокації російського центру спеціального призначення "БАРС-Сармат" у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області.