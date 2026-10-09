Штурмували позиції ЗСУ на трьох напрямках: СБУ повідомила про вироки дев’ятьом військовим РФ

Фото: СБУ

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України дев’ятьох чоловіків, які воювали на боці Росії проти Сил оборони України, засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews .

Засуджені перебували у складі збройних угруповань Південного військового округу РФ і брали участь у штурмах українських позицій на східному фронті.

Українські захисники взяли їх у полон у період із грудня 2025-го до липня 2026 року під час боїв на Краматорському, Покровському та Лиманському напрямках.

Серед засуджених — житель Керчі, який під час перебування в Самарі уклав контракт із Міністерством оборони РФ і приєднався до 110-ї окремої мотострілецької бригади російської армії.

За даними СБУ, після нетривалої підготовки на полігоні в Іловайську його відправили у складі штурмової групи атакувати українські позиції поблизу Білицького. Там він потрапив у полон.

Ще четверо засуджених — жителі тимчасово окупованої частини Донецької області. У різний час вони вступили до 4-ї, 114-ї та 132-ї окремих мотострілецьких бригад армії РФ. Троє з них служили стрільцями, ще один — водієм. За матеріалами справ, вони атакували опорні пункти ЗСУ під Волновахою та Покровськом.

Також вироки отримали двоє жителів Луганщини, які підписали контракти на службу в 7-й та 88-й мотострілецьких бригадах російської армії. Один із них служив стрільцем, інший — сапером.

Спочатку вони воювали в районі Сіверська, а згодом їх перекинули на Краматорський напрямок для штурмів українських оборонних позицій.

Ще двоє засуджених — жителі тимчасово окупованих районів Запорізької області. Вони служили стрільцями в 488-му мотострілецькому полку та 90-й окремій мотострілецькій бригаді РФ і атакували позиції Сил оборони на Лиманському напрямку.

За матеріалами СБУ, усіх дев’ятьох визнали винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

частинами 1 і 2 статті 111 — державна зрада;

частиною 7 статті 111-1 — колабораційна діяльність.

Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит". Слідчі підтвердили, що у лютому-березні 2022 року він перебував у місті в складі російських окупаційних військ та зібрали докази його безпосередньої участі у злочині.