Штурмували позиції ЗСУ на трьох напрямках: СБУ повідомила про вироки дев’ятьом військовим РФ
За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України дев’ятьох чоловіків, які воювали на боці Росії проти Сил оборони України, засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Засуджені перебували у складі збройних угруповань Південного військового округу РФ і брали участь у штурмах українських позицій на східному фронті.
Українські захисники взяли їх у полон у період із грудня 2025-го до липня 2026 року під час боїв на Краматорському, Покровському та Лиманському напрямках.
Серед засуджених — житель Керчі, який під час перебування в Самарі уклав контракт із Міністерством оборони РФ і приєднався до 110-ї окремої мотострілецької бригади російської армії.
За даними СБУ, після нетривалої підготовки на полігоні в Іловайську його відправили у складі штурмової групи атакувати українські позиції поблизу Білицького. Там він потрапив у полон.
Ще четверо засуджених — жителі тимчасово окупованої частини Донецької області. У різний час вони вступили до 4-ї, 114-ї та 132-ї окремих мотострілецьких бригад армії РФ. Троє з них служили стрільцями, ще один — водієм. За матеріалами справ, вони атакували опорні пункти ЗСУ під Волновахою та Покровськом.
Також вироки отримали двоє жителів Луганщини, які підписали контракти на службу в 7-й та 88-й мотострілецьких бригадах російської армії. Один із них служив стрільцем, інший — сапером.
Спочатку вони воювали в районі Сіверська, а згодом їх перекинули на Краматорський напрямок для штурмів українських оборонних позицій.
Ще двоє засуджених — жителі тимчасово окупованих районів Запорізької області. Вони служили стрільцями в 488-му мотострілецькому полку та 90-й окремій мотострілецькій бригаді РФ і атакували позиції Сил оборони на Лиманському напрямку.
За матеріалами СБУ, усіх дев’ятьох визнали винними за такими статтями Кримінального кодексу України:
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частинами 1 і 2 статті 111 — державна зрада;
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частиною 7 статті 111-1 — колабораційна діяльність.
Нагадаємо, українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит". Слідчі підтвердили, що у лютому-березні 2022 року він перебував у місті в складі російських окупаційних військ та зібрали докази його безпосередньої участі у злочині.