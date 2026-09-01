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01 вересня 2026, 20:58

Використав мирного жителя як "живий щит": поліція ідентифікувала російського офіцера, який звірствував у Бучі

01 вересня 2026, 20:58
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Фото: Нацполіція
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Українські правоохоронці повідомили про підозру російському офіцеру, який під час окупації Бучі Київської області використовував місцевого жителя як "живий щит"

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

За даними слідства, у березні 2022 року під час перевірки багатоповерхового будинку на вулиці Яблунській троє озброєних російських військових змусили місцевого жителя йти попереду них.

Чоловік мав цивільний одяг, не був озброєний та не брав участі у бойових діях. Окупанти змушували його першим підходити до квартир і стукати у двері, прикриваючись ним під час перевірки будинку.

Обставини злочину встановили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за сприяння Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Правоохоронці також ідентифікували російського військового, причетного до злочину.

Ним виявився громадянин РФ, старший лейтенант, командир стрілецького взводу снайперів 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ РФ.

Слідчі підтвердили, що у лютому–березні 2022 року він перебував у Бучі у складі російських окупаційних військ та зібрали докази його безпосередньої участі у злочині.

Російському військовослужбовцю заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що двом жителям Херсона заочно повідомили про підозру у добровільній участі в незаконному воєнізованому формуванні, створеному на тимчасово окупованій території України. Йдеться про 50-річного та 61-річного чоловіків.

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