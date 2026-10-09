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09 октября 2026, 18:58

Штурмовали позиции ВСУ по трем направлениям: СБУ сообщила о приговорах девяти военным РФ

09 октября 2026, 18:58
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Фото: СБУ
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По доказательной базе военной контрразведки и следователей Службы безопасности Украины девять мужчин, воевавших на стороне России против Сил обороны Украины, приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews .

Осужденные находились в составе вооруженных группировок Южного военного округа РФ и участвовали в штурмах украинских позиций на восточном фронте.

Украинские защитники взяли их в плен в период с декабря 2025 по июль 2026 во время боев на Краматорском, Покровском и Лиманском направлениях.

Среди осужденных — житель Керчи, заключивший во время пребывания в Самаре контракт с Министерством обороны РФ и присоединившийся к 110-й отдельной мотострелковой бригаде российской армии.

По данным СБУ, после непродолжительной подготовки на полигоне в Иловайске его отправили в составе штурмовой группы атаковать украинские позиции вблизи Белицкого. Там он попал в плен.

Еще четверо осужденных – жители временно оккупированной части Донецкой области. В разное время они вступили в 4-ю, 114-ю и 132-ю отдельных мотострелковых бригад армии РФ. Трое из них служили стрелками, еще один водителем. По материалам дел, они атаковали опорные пункты ВСУ под Волновахой и Покровском.

Также приговоры получили два жителя Луганщины, подписавшие контракты на службу в 7-й и 88-й мотострелковых бригадах российской армии. Один из них служил стрелком, другой сапером.

Сначала они воевали в районе Северска, а затем их перебросили на Краматорское направление для штурмов украинских оборонных позиций.

Еще два осужденных — жители временно оккупированных районов Запорожской области. Они служили стрелками в 488-м мотострелковом полку и 90-й отдельной мотострелковой бригаде РФ и атаковали позиции Сил обороны на Лиманском направлении.

По материалам СБУ, всех девяти признали виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • частями 1 и 2 статьи 111 - государственная измена;

  • частью 7 статьи 111-1 - коллаборационная деятельность.

Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому офицеру, который во время оккупации Бучи в Киевской области использовал местного жителя как "живой щит". Следователи подтвердили, что в феврале-марте 2022 г. он находился в городе в составе российских оккупационных войск и собрали доказательства его непосредственного участия в преступлении.

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