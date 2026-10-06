Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом 5 жовтня та в ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Донецька ЗСУ уразили телекомунікаційний вузол російських окупантів, у районі Щасливцевого на Херсонщині – пункт управління підрозділу ворожої армії.

Крім того, українські воїни завдали ударів по місцях зосередження живої сили окупантів в районах Сокологірська Луганської області та Бурлацького на Донеччині.

Також, на Луганщині у районі Сіверськодонецька уразили склад БпЛА, а в районі Хрустального – склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, протягом 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили місце запуску БпЛА, пункт управління та склад безпілотників ворога.