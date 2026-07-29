Росія запустила по Україні 80 дронів: ППО збила 65 БпЛА, є влучання

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 29 липня російські війська атакували Україну 80 ударними безпілотниками різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог застосував ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони типу "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія".

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 65 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще на двох локаціях.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 1310 окупантів. Окрім того, знищено танк, шість бронемашин, 60 артсистем, 3 РСЗВ, 9 НРК і 1468 дронів.