08:29  29 липня
На Одещині 9-річну дитину на надувному матраці віднесло у відкрите море
01:55  29 липня
Співачка Lida Lee раптово опинилась в лікарні
00:55  29 липня
Співак Коля Сєрга розповів, як насправді він долучився до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
29 липня 2026, 08:12

Росіяни обстріляли 24 населені пункти Сумщини: поранена 62-річна жінка

29 липня 2026, 08:12
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На місцях ворожих атак працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документують наслідки обстрілів.

У Середино-Будській громаді внаслідок російської атаки поранення отримала 62-річна жінка. Потерпілій надали необхідну медичну допомогу.

Внаслідок обстрілів у низці громад пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автозаправні станції, господарські споруди та ферму. Також через ворожі удари сталося займання поля з пшеницею.

За фактами воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили 996 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих поранення дістали четверо людей. Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область війна атака російська армія пошкодження постраждала
Майже тисяча ударів за добу: четверо поранених на Запоріжжі
29 липня 2026, 07:26
Російські дрони знову атакували АЗС на Сумщині: під ударом дві громади
29 липня 2026, 07:01
Росіяни атакували в Чорному морі цивільне судно під прапором Ліберії: воно вже втретє зазнало ударів
28 липня 2026, 22:20
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росія запустила по Україні 80 дронів: ППО збила 65 БпЛА, є влучання
29 липня 2026, 09:05
КАБи, дрони та FPV: росіяни атакували Харківщину, 11 людей постраждали
29 липня 2026, 08:44
На Одещині 9-річну дитину на надувному матраці віднесло у відкрите море
29 липня 2026, 08:29
Переговори Трампа і Зеленського: важливі деталі
29 липня 2026, 07:56
Мінус 1310 окупантів: ЗСУ знищили танк, 60 артсистем і 1468 дронів
29 липня 2026, 07:39
Майже тисяча ударів за добу: четверо поранених на Запоріжжі
29 липня 2026, 07:26
Трамп: Зустріч із Зеленським пройшла "дуже добре"
29 липня 2026, 07:16
Російські дрони знову атакували АЗС на Сумщині: під ударом дві громади
29 липня 2026, 07:01
Співачка Lida Lee раптово опинилась в лікарні
29 липня 2026, 01:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Юрій Ніколов
Всі блоги »