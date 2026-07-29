Росіяни обстріляли 24 населені пункти Сумщини: поранена 62-річна жінка

13 липня 2026

"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті

Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя