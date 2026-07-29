Росіяни обстріляли 24 населені пункти Сумщини: поранена 62-річна жінка
Протягом минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
На місцях ворожих атак працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документують наслідки обстрілів.
У Середино-Будській громаді внаслідок російської атаки поранення отримала 62-річна жінка. Потерпілій надали необхідну медичну допомогу.
Внаслідок обстрілів у низці громад пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, автозаправні станції, господарські споруди та ферму. Також через ворожі удари сталося займання поля з пшеницею.
За фактами воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили 996 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих поранення дістали четверо людей. Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.