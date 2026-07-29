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29 липня 2026, 08:44

КАБи, дрони та FPV: росіяни атакували Харківщину, 11 людей постраждали

29 липня 2026, 08:44
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак постраждали 11 людей

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в Харкові поранення отримала 57-річна жінка, ще у 8 людей медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

У селі Шипувате Великобурлуцької громади поранено 66-річну жінку, а в селі Макариха Золочівської громади 56-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

По Харківщині російські війська застосували різні види озброєння, зокрема:

  • 6 керованих авіаційних бомб (КАБ);
  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 3 FPV-дрони;
  • 25 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та автомобіль. У Богодухівському районі зафіксовано пошкодження приватних будинків, магазину та поштомата. У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобілі та автомобіль поштової служби.

Також унаслідок атак горіла пшениця на корені в Ізюмському та Лозівському районах. У Харківському районі пошкоджено електромережі та складське приміщення, а у Чугуївському районі – два приватні будинки, господарчі споруди та автозаправну станцію.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили 996 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих поранення дістали четверо людей. Надійшло 79 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

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