У полоні ЗСУ опинився онук радянського лідера Брєжнєва

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У ЗМІ повідомили, що онук Брєжнева опинився в полоні українських військових. Виявилось, що він був на фронті і воював проти України

Про це повідомляє "Бабель", передає RegioNews.

Йдеться про 45-річного Антона Мілаєва, який є прийомним правнуком радянського лідера Леоніда Брежнєва. У російських каналах стали писати про те, що він потрапив у полон українських військових.

Українські журналісти підтвердили цю інформацію завдяки даним з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Відомо, що Мілаєв восени минулого року підписав контракт і пішов на війну сапером. Вже в листопаді перестав виходити на зв’язок. Згодом його родина отримала дані про те, що він перебуває в полоні на території Херсонської області, підконтрольній Україні.

Нагадаємо, раніше військові прикордонної бригади "Форпост" успішно провели унікальну операцію, взявши в полон чотирьох військовослужбовців ЗС РФ за допомогою безпілотника Matrice 4T.