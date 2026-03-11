Стало известно, сколько людей проживает в Константиновской общине Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по гражданской защите, мобилизационной и оборонной работе Донецкой ОВ Дмитрий Петлин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В Константиновке число остающихся людей не очень меняется. Там 2800 человек в общине, а 2700 – это в самом городе. Есть единичные случаи эвакуации, там пешком людей выводят, если удается… Выходят с велосипедами, им помогают иногда. Было на тачке бабушку вывозили. Но массовой эвакуации там, конечно, нет", – сообщил он.

Напомним, в конце февраля россияне уничтожили дамбу у города Константиновка Донецкой области. Таким образом РФ сознательно создала угрозу гуманитарной катастрофы.