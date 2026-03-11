21:39  11 марта
РФ атаковала важную инфраструктуру Херсона
18:12  11 марта
В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
16:21  11 марта
Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
11 марта 2026, 21:27

Стало известно, сколько людей проживает в Константиновской общине Донецкой области

11 марта 2026, 21:27
иллюстративное фото: из открытых источников
В Константиновской общине Донецкой области находятся около 2800 гражданских. Эвакуация осложнена из-за безопасности ситуации

Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по гражданской защите, мобилизационной и оборонной работе Донецкой ОВ Дмитрий Петлин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"В Константиновке число остающихся людей не очень меняется. Там 2800 человек в общине, а 2700 – это в самом городе. Есть единичные случаи эвакуации, там пешком людей выводят, если удается… Выходят с велосипедами, им помогают иногда. Было на тачке бабушку вывозили. Но массовой эвакуации там, конечно, нет", – сообщил он.

Напомним, в конце февраля россияне уничтожили дамбу у города Константиновка Донецкой области. Таким образом РФ сознательно создала угрозу гуманитарной катастрофы.

