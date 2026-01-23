19:08  23 січня
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
18:09  23 січня
Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
13:42  23 січня
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
23 січня 2026, 19:49

На Донеччині внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув боєць бригади "Лють" Владислав Симкович

23 січня 2026, 19:49
Фото: Національна поліція України
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув боєць бригади «Лють» Владислав Симкович

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Regionews.

На Донеччині загинув боєць бригади "Лють" Владислав Симкович. Трагедія сталася 29 грудня 2025 року неподалік Костянтинівки, коли ворожий ударний безпілотник влучив у бойову машину, у якій перебував військовослужбовець.

Владислав Симкович загинув на Донеччині

Владислав Симкович народився 3 листопада 1979 року в селі Мокра Перечинського району Закарпатської області. З 2001 до 2008 року він служив у органах Міністерства внутрішніх справ України на території Закарпаття. Після завершення служби працював у цивільній сфері на місцевих підприємствах.

У травні 2023 року Владислав приєднався до формування Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" та увійшов до штурмового полку "Цунамі". У складі полку він брав участь у звільненні Кліщіївки та виконував бойові завдання на Костянтинівському напрямку.

Побратими згадують Владислава як відважного та відповідального воїна, який завжди підтримував особовий склад і віддано ставився до виконання завдань. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам’ять Герою.

Нагадаємо, влітку 2022 року на Київщині посадовці військової частини внесли до службових документів неправдиві відомості, начебто солдат загинув під час виконання бойового завдання, хоча насправді він у стані сп'яніння вчинив самогубство – у результаті цієї фальсифікації було виплачено 15 мільйонів гривень.

Донецька область БПЛА фронт загиблий військовий Лють Герой України штурмові війська
