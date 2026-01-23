Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його даними, під час удару безпілотників постраждали четверо цивільних чоловіків віком від 35 до 74 років. Вони отримали поранення середнього та тяжкого ступеня та наразі перебувають у лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

"Після перших ударів люди вийшли оглянути місце події, хоча повітряна тривога тривала. А це пряма загроза життю. Був повторний удар. Як наслідок – четверо людей з пораненнями в лікарні. Така цікавість буває фатальною", – наголосив Чаус.

Начальник ОВА закликав громадян не підходити до місць прильоту та не знімати удари на телефони, оскільки це може бути смертельно небезпечно.

Нагадаємо, в ніч на 23 січня ворожа армія атакувала Україну 101 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях.