11:57  23 січня
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 13:42

Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених

23 січня 2026, 13:42
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні 23 січня російські військові атакували територію агропідприємства у селі Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його даними, під час удару безпілотників постраждали четверо цивільних чоловіків віком від 35 до 74 років. Вони отримали поранення середнього та тяжкого ступеня та наразі перебувають у лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

"Після перших ударів люди вийшли оглянути місце події, хоча повітряна тривога тривала. А це пряма загроза життю. Був повторний удар. Як наслідок – четверо людей з пораненнями в лікарні. Така цікавість буває фатальною", – наголосив Чаус.

Начальник ОВА закликав громадян не підходити до місць прильоту та не знімати удари на телефони, оскільки це може бути смертельно небезпечно.

Нагадаємо, в ніч на 23 січня ворожа армія атакувала Україну 101 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Чернігівська область підприємство БПЛА атака російська армія поранені
Росія атакувала приватний сектор на Донеччині: загинули батько з 5-річним сином
23 січня 2026, 10:44
На Дніпропетровщині через ворожі атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, виникли пожежі
23 січня 2026, 07:30
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
СБУ оприлюднила допит окупанта, який причетний до розстрілу 9 українських військовополонених
23 січня 2026, 15:49
Укренерго повідомляє про ускладнення ситуації в енергосистемі, у більшості регіонів застосовані аварійні відключення
23 січня 2026, 15:31
Ексглава СБУ Малюк найближчим часом може бути призначений на нову посаду
23 січня 2026, 15:16
Тікали за кордон у формі поліції: в Києві затримали лікаря-переправника ухилянтів
23 січня 2026, 14:55
Ватажок "ДНР" Пушилін отримав ще одну підозру через незаконну передачу зброї
23 січня 2026, 14:35
В ОП прокоментували старт переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
23 січня 2026, 14:14
Погрожував пошкодити адмінбудівлю: на Львівщині затримали чоловіка з гранатами
23 січня 2026, 13:34
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14
Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів
23 січня 2026, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »