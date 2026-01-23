Ватажок "ДНР" Пушилін отримав ще одну підозру через незаконну передачу зброї

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці повідомили про підозру ватажку так званої "ДНР". Йдеться про незаконну передачу понад 400 одиниць вогнепальної зброї під виглядом "нагородної"

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Відомо, що частина цієї зброї не була призначена для бойового застосування. Ці вироби незаконно на територію України постачали через територію Словаччини.

Правоохоронці з'ясували, що були три групи учасників злочинної схеми: організаторів закупівель і переміщення зброї за кордоном; осіб, які безпосередньо здійснювали її незаконну переробку; а також представників кримінального середовища, які координували дії учасників, забезпечували фінансування та передачу зброї кінцевим отримувачам.

"Слідством встановлено, що Денис Пушилін, виконуючи функції так званого "голови днр", організував незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, яка не належала державі-окупанту і не могла вважатися трофейною за нормами міжнародного гуманітарного права, а надалі забезпечив її передачу іншим особам під виглядом "нагород"", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше ватажок окупаційної влади Донеччини Денис Пушилін, а також ще двоє "посадовців ДНР" отримали підозри за депортацію 31 української дитини до Росії.