11:57  23 січня
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 14:35

Ватажок "ДНР" Пушилін отримав ще одну підозру через незаконну передачу зброї

23 січня 2026, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру ватажку так званої "ДНР". Йдеться про незаконну передачу понад 400 одиниць вогнепальної зброї під виглядом "нагородної"

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Відомо, що частина цієї зброї не була призначена для бойового застосування. Ці вироби незаконно на територію України постачали через територію Словаччини.

Правоохоронці з'ясували, що були три групи учасників злочинної схеми: організаторів закупівель і переміщення зброї за кордоном; осіб, які безпосередньо здійснювали її незаконну переробку; а також представників кримінального середовища, які координували дії учасників, забезпечували фінансування та передачу зброї кінцевим отримувачам.

"Слідством встановлено, що Денис Пушилін, виконуючи функції так званого "голови днр", організував незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, яка не належала державі-окупанту і не могла вважатися трофейною за нормами міжнародного гуманітарного права, а надалі забезпечив її передачу іншим особам під виглядом "нагород"", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше ватажок окупаційної влади Донеччини Денис Пушилін, а також ще двоє "посадовців ДНР" отримали підозри за депортацію 31 української дитини до Росії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДНР поліція Донецька область
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
СБУ оприлюднила допит окупанта, який причетний до розстрілу 9 українських військовополонених
23 січня 2026, 15:49
Укренерго повідомляє про ускладнення ситуації в енергосистемі, у більшості регіонів застосовані аварійні відключення
23 січня 2026, 15:31
Ексглава СБУ Малюк найближчим часом може бути призначений на нову посаду
23 січня 2026, 15:16
Тікали за кордон у формі поліції: в Києві затримали лікаря-переправника ухилянтів
23 січня 2026, 14:55
В ОП прокоментували старт переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
23 січня 2026, 14:14
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
23 січня 2026, 13:42
Погрожував пошкодити адмінбудівлю: на Львівщині затримали чоловіка з гранатами
23 січня 2026, 13:34
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14
Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів
23 січня 2026, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »