В Донецкой области в результате атаки вражеского БпЛА погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович

23 января 2026, 19:49
Фото: Национальная полиция Украины
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Regionews.

В Донецкой области погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович. Трагедия произошла 29 декабря 2025 года недалеко от Константиновки, когда вражеский ударный беспилотник попал в боевую машину, в которой находился военнослужащий.

Владислав Симкович погиб в Донецкой области

Владислав Симкович родился 3 ноября 1979 года в селе Мокрая Перечинского района Закарпатской области. С 2001 по 2008 год он служил в органах Министерства внутренних дел Украины на территории Закарпатья. После завершения службы работал в гражданской сфере на местных предприятиях.

В мае 2023 года Владислав присоединился к формированию Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" и вошел в штурмовый полк "Цунами". В составе полка он участвовал в освобождении Клещиевки и выполнял боевые задания на Константиновском направлении.

Побратимы вспоминают Владислава как отважного и ответственного воина, который всегда поддерживал личный состав и преданно относился к выполнению задач. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память Герою.

Напомним, летом 2022 года в Киевской области чиновники воинской части внесли в служебные документы ложные сведения, якобы солдат погиб во время выполнения боевого задания, хотя на самом деле он в состоянии опьянения совершил самоубийство – в результате этой фальсификации было выплачено 15 миллионов гривен.

