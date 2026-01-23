Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ввечері та вночі 23 січня російські військові знову атакували Дніпропетровську область

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Армія РФ продовжила тероризувати Кривий Ріг та район, спрямувавши безпілотники. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Під ворожим вогнем була й Синельниківщина. По Васильківській громаді окупанти застосували БпЛА. Постраждали дві людини – 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Знищені приватний будинок і автівка, ще одна оселя пошкоджена. Понівечені господарська споруда та фермерське господарство.

Неспокійно було і в Нікопольському районі. Ворог бив по Нікополю та Мирівській громаді артилерією й з РСЗВ "Град".

Посадовець додав, що всі відповідні служби працюють на місцях. Людям надається необхідна допомога.

