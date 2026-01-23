Фото: поліція

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Ворог вбив чотирьох людей та ще п’ятеро дістали поранення у Черкаському. Ще одній людині завдали поранень у Дружківці.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 3986 загиблих і 8813 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, вдень 22 січня росіяни скинули чотири КАБи на селище Комишуваха у Запорізькому районі. Внаслідок атаки одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 10.