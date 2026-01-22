На Донеччині прикордонники продовжують завдавати потужних ударів по окупантах
Прикордонники виявляють та ліквідовують малі штурмові групи росіян, які намагаються прориватися в бік українських позицій під прикриттям роботи ворожої артилерії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Така тактика дозволяє нашим бійцям також вистежити й змусити навіки замовкнути ворожі гармати та приховану бронетехніку окупантів. Зокрема днями було знищено танк Т-72.
"Для пілотів "Фенікса" не існує неможливих чи недосяжних цілей. Ми збиваємо навіть ворожі FPV-дрони у повітрі, не дозволяючи противнику втілити в життя свої деструктивні плани", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, Сили оборони знищили колону російських військових на Донеччині. Це сталося біля Покровська.
