На Донетчине пограничники продолжают наносить мощные удары по оккупантам
Пограничники обнаруживают и ликвидируют малые штурмовые группы россиян, пытающихся прорываться в сторону украинских позиций под прикрытием работы вражеской артиллерии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Такая тактика позволяет нашим бойцам также выследить и заставить навеки умолкнуть вражеские пушки и скрытую бронетехнику окупантов. В частности, на днях был уничтожен танк Т-72.
"Для пилотов Феникса не существует невозможных или недостижимых целей. Мы сбиваем даже вражеские FPV-дроны в воздухе, не позволяя противнику воплотить в жизнь свои деструктивные планы", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, Силы обороны уничтожили колонну российских военных в Донецкой области. Это произошло у Покровска.
22 января 2026, 18:08
