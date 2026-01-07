Росіяни атакували дроном мікроавтобус на Запоріжжі: є поранений

Росіяни атакували дроном мікроавтобус на Запоріжжі: поранений чоловік
В середу, 7 січня, близько 14:00 російські окупанти атакували безпілотником Запорізький район
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Ворог вдарив по автомобілю. Внаслідок атаки постраждав цивільний. 58-річному чоловікові надається вся необхідна меддопомога.
Нагадаємо, 6 січня ворожий безпілотник вдарив по приватному сектору одного з районів Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджені кілька будинків.
